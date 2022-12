W naszej cyklicznej audycji zajrzymy do Planetarium Wenus w Zielonej Górze. To miejsce, gdzie można poznać wiele astronomicznych ciekawostek. Projekcje filmów czy wystawy stałe to tylko niektóre atrakcje. Naszym gościem będzie kierownik tej placówki – Dariusz Madaj. Zaprasza Piotr Kuśnierz.