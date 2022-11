Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świdnicy uczyli się w jaki sposób prawidłowo ratować drugiego człowieka. Na zajęciach pojawili się doświadczeni ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

– To kolejna lekcja edukacyjna, podczas której pokazujemy jak prawidłowo wykonać resuscytację i jak skorzystać z defibrylatora – mówi mjr Magdalena Różak, rzecznik prasowy zielonogórskiego aresztu. To także szansa by zapoznać się z pracą w mundurze.

Liliana Rejman dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świdnicy była zaskoczona wiedzą swoich uczniów.

Uczniowie dodają, że pierwsza pomoc nie jest trudna, trzeba tylko pokonać swoje obawy.

Jakub Cydzik jest strażakiem – ochotnikiem w Świdnicy. Dziś był jednym z instruktorów, który uczył najmłodszych zasad udzielania pierwszej pomocy. – Najpierw zadbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo – przypomina.

Zajęcia w szkołach organizowane m.in z inicjatywy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze odbywają się cyklicznie.