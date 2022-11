Zgodnie z przewidywaniami koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. pokonały we własnej hali Energę Krajową Grupę Spożywczą Toruń w meczu 8 kolejki spotkań Energa basket Ligi Kobiet.

Gorzowski zespół był faworytem tego meczu i nie zawiódł oczekiwań pokonując niżej notowane rywali. Zwycięstwo nie przyszło jednak tak łatwo jak tego oczekiwano. Już pierwsza kwarta pokazała, że rywalki nie zamierzają łatwo oddać pola i po 10 minutach gry było tylko 24:23 dla miejscowych. W drugiej kwarcie lepsze były zawodniczki z Torunia, a w zasadzie Alexis Jones, która trafieniami kończyła większość ataków swojej drużyny. Pod koszem skutecznie wspierała ją Vasiliki Louka, a na obwodzie do tego duetu dołączała Marte Grays. To głównie dzięki tym trzem koszykarkom przyjezdne wygrały drugą część meczu 24:14. Różnica punktowa bez wątpienia byłaby mniejsza gdyby nie błąd Tilbe Senyurek, która na 1,7 sekundy przed końcem kwarty sfaulowała rzucającą z własnej połowy do gorzowskiego kosza Greys. „Toruńska Amerykanka” skorzystała z prezentu trafiając trzy rzuty wolne.

O zwycięstwie gorzowskiej drużyny zadecydowała trzecia kwarta, którą od akcji 3+1 rozpoczęła Lindsay Allen. Rozgrywająca miejscowych, jak na kapitana drużyny przystało nie tylko kierowała grą zespołu, ale gdy było trzeba sama atakowała kosz rywalek. Do jej poziomu dostosowały się jej koleżanki. Julia Bazan mocno ograniczyła poczynania Jones, a Chantel Horvat i Zoe Wadoux trafiały z dystansu dzięki czemu trzecią kwartę gospodynie wygrały 21:10.

Wydawałoby się, że w ostatniej kwarcie zmęczone rywalki oddadzą pole, ale tak nie było. Woli walki nie odebrał im celny rzut za 3 punkty Senyurek oddany równo z końcem czasu gry w ataku, ani efektownie zdobywane punkty przez Allen. W nerwowej końcówce więcej zimnej krwi zachowały miejscowe, które dzięki temu odniosły 11 zwycięstwo w trwającym sezonie.

Dariusz Maciejewski – trener PSI Enea:

Lindsay Allen (PSI Enea):

Elmedin Omanic – trener Energa KGS:

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów – Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń 73:71 (24:23, 14:24, 21:10, 14:14)

PolskaStrefaInwestycji Enea: Lindsay Allen 23, Tilbe Senyurek 13, Zoe Wadoux 13, Alanna Smith 12, Chantel Horvat 10, Wiktoria Keller 2, Julia Bazan 0, Karolina Matkowska 0.

Energa Krajowa Grupa Spożywcza: Alexis Jones 29, Vasiliki Louka 19, Angelika Stankiewicz 9, Marte Grays 9, Aleksandra Pszczolarska 4, Karolina Podkańska 1.