W szacownym gronie jesienio-umilaczy – Skubas z Kwiatem Jabłoni, Lanberry, The Black Eyed Peas z Anittą i El Alfą, Michael Patrick Kelly i Svea! Oto ich nowe piosenki.

SKUBAS; KWIAT JABŁONI Zaraz Się Zacznie

’Zaraz Się Zacznie’ to niezwykła współpraca Skubasa i duetu Kwiat Jabłoni. Z połączenia tych dwóch wrażliwości muzycznych powstał dynamiczny, wciągający utwór opowiadający o skutkach konsumpcjonizmu i egoistycznej chęci posiadania. Singlowi towarzyszy mocny w przekazie teledysk w reżyserii Marty Brodackiej.

– Wszystko zaczęło się od mandoliny… Kiedyś pożyczyłem ten instrument od kolegi z zaprzyjaźnionego zespołu i wymyśliłem riff przewodni. Długo musiał poleżeć w szufladzie zanim doszło do spotkania z Kasią i Jackiem z Kwiatu Jabłoni. Okazało się, że oprócz iskry zapalnej w postaci mandolinowego motywu, łączy nas także podobne spojrzenie na świat, podobna wrażliwość. Zarówno tekst, jak i finalny kształt piosenki opracowaliśmy już wspólnie. – opowiada Skubas.

– To pierwszy utwór w naszym życiu, do którego tekst napisaliśmy wspólnie z kimś. Sami niewiele razy podeszliśmy do pisania słów piosenek we dwójkę, a co dopiero z trzecim twórcą. Spotykaliśmy się u Skubasa i rzucaliśmy pomysłami, rozmawialiśmy. Na kolejnym spotkaniu każdy miał kolejne propozycje… i tak kilkukrotnie. Takiej formy współpracy jeszcze nie doświadczyliśmy, a z rezultatu jesteśmy bardzo zadowoleni – okazuje się, że mamy z Radkiem podobną wrażliwość na słowa, a nasze pomysły po prostu pasują do siebie. Wielkie zaskoczenie i jeszcze większa przyjemność! Cieszymy się, że udało się nam w tekście piosenki uchwycić nasze rozgoryczenie i pełne niepokoju spojrzenie na rzeczywistość, którą pożera konsumpcjonizm i sztuczność social mediów. Znaczenie słów podkreśla, a nawet poszerza teledysk autorstwa Marty Brodackiej, który opowiada między innymi o masowej konsumpcji mięsa i braku szacunku dla zwierząt i ich świata. Temat jest ciężki, ale czujemy artystyczną powinność mówienia o nim. – opowiadają Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni.

LANBERRY Waniliowe

W przeciwieństwie do poprzedniego singla, 'Waniliowe’ to lekki rytmiczny utwór z gitarowym akcentem. Kawałek to owoc współpracy Lanberry wraz Moniką Wydrzyńską, Karolem Serkiem i Pawłem Wawrzeńczykiem. Do singla powstało także lyrics video, w którym zobaczymy fotografie Artystki wkomponowane w dynamiczne kolaże; za jego produkcję są odpowiedzialne Marysia Jagłowska (art director, grafiki, animacje) i Karolina Krasińska (fotografie i materiały wideo.

Do tego czasu poznaliśmy już 5 utworów z nowego krążka: 'Nocny Express (Piano Version)’, 'Niewygodnie’, 'Niedziela’, 'List’ i 'Okna Bez Firanek’. Album 'Obecna’ ukaże się już 25 listopada, a 20 listopada odbędzie się specjalny koncert przedpremierowy w warszawskim klubie Niebo.

THE BLACK EYED PEAS; ANITTA; EL ALFA Simply The Best

Sześciokrotni zdobywcy nagrody Grammy, pionierzy gatunków Black Eyed Peas przedstawiają nowy, przebojowy singiel i teledysk zatytułowany 'Simply The Best’ z brazylijską gwiazdą popu Anittą i El Alfą. Utwór zapowiadał nadejście dziewiątego pełnego albumu 'Elevation’, który ukazał się 11 listopada.

Black Eyed Peas, Anitta i El Alfa na zmianę przejmują kontrolę, odkrywając swoją niezaprzeczalną i niezniszczalną chemię. Anitta dodaje do utworu powiew brazylijskiego powietrza, El Alfa smaków Dominikany, a Black Eyed Peas emanują charakterystyczną dla Los Angeles pewnością siebie. Nakręcony w LA klip kontynuuje tradycję niezwykłych teledysków grupy.

MICHAEL PATRICK KELLY; RAKIM Wonders

To połączenie dwóch legend muzyki, które nie mogłyby się bardziej różnić: autor hitów Michael Patrick Kelly zaprosił do swojego nowego singla 'Wonders’ kultowego nowojorskiego rapera Rakima. Kiedy irlandzki piosenkarz i autor poruszających tekstów spotyka amerykańskiego „Boga Rapu”, dzieje się coś nieoczekiwanego – nic więc dziwnego, że Michael Patrick Kelly pokazuje zupełnie nowe oblicze. Artystom udało się stworzyć pop-hip hopową fuzję, która przemawia do wszystkich zmysłów.

– Ta piosenka honoruje odważnych ludzi. Ludzi, którzy zrywają kajdany przemocy i reagują miłością – wyjaśnia Michael Patrick Kelly.

SVEA Iconic

Svea Virginia Kågemark, z greckimi referencjami, znana również pod pseudonimem SVEA, jest szwedzką Artystką i autorką piosenek mieszkającą w Sztokholmie. Dorastała w Hammarby Lake Town. W kwietniu 2019 roku razem z duńskim piosenkarzem Alexandrem Oscarem została wybrana wewnętrznie na reprezentantkę Grenlandii podczas 3 edycji Naszej Eurowizji zorganizowanej w Sztokholmu. 10 lipca 2022 roku została ogłoszona uczestniczką 10 edycji cypryjskich preselekcji pt. 'Avrupa, hazirlan!’ mających na celu wybór reprezentanta tego kraju podczas 32 edycji Naszej Eurowizji organizowanej w Melbourne.

