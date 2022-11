W ramach Kanonu polskiego wydano już ponad 100 pozycji. Kanon polski to jeden z największych programów wydawniczych w Polsce.

Projekt realizuje Instytut Literatury z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ma przypomnieć najważniejsze nazwiska polskiej literatury oraz twórców, którzy zostali zapomniani.

„To także wznowienia dzieł literackich z nowymi komentarzami i wstępami”

– mówi Justyna Miodońska, kierownik wydawnictwa Instytutu Literatury.

„Tutaj przykładem może być nasze wydanie »Soli ziemi«, z nowym spojrzeniem profesora Bogusława Bakuły”

– mówi Justyna Miodońska.

W planach jest też nowe wydanie „Zasypie wszystko, zawieje” Włodzimierza Odojewskiego.

Do Kanonu polskiego wchodzą dzieła literackie, monografie, publikacje naukowe, a także opracowania krytyczne i historycznoliterackie. Jednym z elementów Kanonu jest literatura emigracyjna. Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka podczas prezentacji Kanonu polskiego przeczytała list wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Minister podkreślał w nim, że Kanon ma pomóc znaleźć odpowiedź na to, co jest ważne we współczesnej literaturze.

„Chodzi także o to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co dziś czytamy i z jakich powodów. A może również jesteśmy w stanie przyjąć, że jakiś zestaw lektur ostatnich stu lat powinniśmy wszyscy znać, aby móc się porozumieć”

– pisze w liście Piotr Gliński.

Na przyszły rok zaplanowano wydanie kolejnych 100 pozycji. Program ma potrwać do 2027 roku.