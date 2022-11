Reprezentacja Polski U-15 w piłce nożnej wygrała w rzutach karnych z Irlandią 3-2 w rozgrywanym w Zbąszynku meczu towarzyskim. Po regulaminowych osiemdziesięciu minutach (tak rozgrywano spotkanie) był bezbramkowy remis.

W pierwszej połowie przeważali Irlandczycy, którzy mieli na swoim koncie 2-3 dogodne okazję do strzelenia gola, ale w bramce świetny mecz grał Jakub Zieliński. Po zmianie stron to Polacy mieli więcej szans na bramkę, co mogło się udać już na początku, ale wówczas dwukrotnie przestrzelił Oliwier Sianiawski. Do końca meczu żadna bramka jednak nie padła, a zwycięzcę sparingu wyłoniła seria rzutów karnych, którą Biało-czerwoni wygrali 3-2.

Rewanż w piątek w Babimoście o godzinie 12.