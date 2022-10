Anna Puławska z AZS AWF Gorzów została wraz z koleżankami z osady K4 na 500 metrów wyróżniona statuetką „Złote Wiosła” w kategorii sprint kajakarski podczas pierwszej Gali Środowisk Kajakowych.

Tegoroczna dwukrotna mistrzyni świata i trzykrotna mistrzyni Europy mówi, że takie wyróżnienie to dodatkowa motywacja do pracy podczas rozpoczynających się właśnie przygotowań do sezonu 2023 (wypowiedź dla pzkaj.pl):

Dodajmy, że podczas gali w Poznaniu „Złote Wiosła” w kategorii parakajakarstwo otrzymał Mateusz Surwiło ze Startu Zielona Góra, srebrny medalista tegorocznych mistrzostw Europy.