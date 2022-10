Mowa nienawiści totalnej opozycji zbiera swoje żniwo – mówił PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, komentując ostatnie ataki na biura posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zaapelował jednocześnie do szefa PO Donalda Tuska, aby brał odpowiedzialność za swoje słowa.

W ostatnich dniach doszło do kilku ataków na biura poselskie polityków PiS. Na początku tygodnia związkowcy z Sierpnia’80 chcieli zamurować wejście do biura poselskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach.

W środę posłanka PiS Monika Pawłowska poinformowała, że do jej biura we Włodawie (Lubelskie) wtargnął mężczyzna i groził śmiercią jej pracownikowi. „Krzyczał, że +biuro zostanie zniszczone+ a moją pracownicę +utopi w szambie, gdzie zginie+” – informowała Pawłowska.

Europoseł PiS Witold Waszczykowski informował, że w tym miesiącu drzwi jednego z jego biur zostało oblane białą farbą. O ataku informował też europoseł PiS Dominik Tarczyński. W piątek posłanka PiS Violetta Porowska informowała, że przed miesiącem przed jej domem rozrzucono gwiazdki do przebijania opon.

Z kolei we wtorek do siedziby partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie próbował wtargnąć 20-latek. Gdy wszedł do budynku, zaczął grozić ochroniarzowi i kopnął w drzwi. Na miejscu musiała interweniować policja, którą wezwali pracownicy ochrony.

„Mowa nienawiści totalnej opozycji z Donaldem Tuskiem na czele zbiera swoje żniwo” – komentował w rozmowie z PAP Sobolewski.

Polityk PiS przypomniał, że „przedstawiciele totalnej opozycji” wielokrotnie mówili, że po wygranych wyborach, będą robić porządek z PiS. „Najwidoczniej ich słowa padają na podatny grunt, bo ewidentnie niektórzy biorą je sobie do serca. Efektem nieodpowiedzialnych wypowiedzi Donalda Tuska i spółki są ataki na biura naszych posłów oraz siedzibę partii” – powiedział sekretarz generalny PiS.

Sobolewski zaapelował jednocześnie, by politycy opozycji byli bardziej powściągliwy w swoich wypowiedziach i brali za nie odpowiedzialność. „Apeluję do liderów totalnej opozycji o rozwagę nim dojdzie do jakiejś tragedii” – powiedział Sobolewski.