Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica po raz drugi przyzna nagrodę „Przyjaciela Zielonej Góry”. W ubiegłym roku laureatem został Uniwersytet Zielonogórski. W tym roku wyróżnienia będą przyznawane w dwóch kategoriach: dla instytucji i konkretnej osoby, która od lat jest zaangażowana w miejskie sprawy.

Jak mówi Ryszard Błażyński z Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica ubiegłoroczny, pierwszy laureat został wybrany praktycznie jednogłośnie.

Tegorocznych zdobywców statuetki poznamy w połowie grudnia, po obradach kapituły.

Do momentu obrad kapituły Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry przyjmuje jeszcze zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia. Może to zrobić każdy. Wystarczy mailowo wysłać informację o danej instytucji lub osobie i dodać uzasadnienie.