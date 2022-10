„Gospodarka nowych wyzwań” – pod takim hasłem odbędzie się jutro Gorzowskie Forum Gospodarcze. To już czwarta jego edycja. Forum odbywa się w ramach projektu promocji gospodarczej Gorzowa i okolicznych gmin pod patronatem Radia Zachód.

W tym roku tematyka koncentrować będzie się wokół cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz problemów ekologicznych i zadowolenia pracowników – mówi Sylwia Kotowicz z organizującej forum firmy e-xon:

Początek Gorzowskiego Forum Gospodarczego w piątek o godz. 9:00. Relacje w Radiu Zachód.

Program:

09.00 OTWARCIE FORUM

Jacek Wójcicki Prezydent Gorzowa

09.10-09.50 PANEL INNOWACJE

Między nadzieją a obawą – dlaczego nowe technologie tak często budzą opór nas samych?

Artur Kurasiński bloger technologiczny, www.kurasinski.com

Wojciech Ławniczak Prezes Very Human Services Sp. z o.o.

Dr inż. Robert Barski adiunkt na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w

Gorzowie

9.50-10.30 PANEL BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Cyberbezpieczeństwo – dlaczego nasze domy chronimy lepiej niż nasze komputery?

Wiesław Paluszyński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Piotr Borkowski Prezes CyberArms

11.00-12.00 PANEL EKOLOGIA

Eko LOGICZNIE bez greenwashingu.

dr inż. Przemysław Poszwa eko-logicznie.com

dr inż. Łukasz Lindner Meet Hydrogen

12.00-12.40 PANEL WELL BEING

Zarządzanie stopniem zadowolenia pracowników i jego efekty. Well being co to znaczy?

Michał Sadowski brand24.pl

Katarzyna Oracz Happiness Manager – More Happiness Wellbeing & Happiness

Małgorzata Ohme współzałożycielka start upu Mindgram

12.40 – 13.10 wykład motywacyjny „Resztę życia spędzimy w przyszłości” Marcin Petrykowski