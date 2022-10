Szymon Sowiński ze Startu Zielona Góra zdobył w Bydgoszczy cztery medale (trzy złote i jeden srebrny) podczas Pucharu Polski w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych.

Dla paraolimpijczyka była to ostatnia impreza przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Te potrwają od 3 do 18 listopada. I choć Sowiński w formie jest dobrej, to nie nastawia się na konkretny wynik: