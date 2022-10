Postawa Polski i Macedonii Północnej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie jest jednolita. Dokładnie tak samo rozumiemy rosyjskie zagrożenie – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim.

W poniedziałek w Belwederze odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Macedonii Północnej. Na wspólnej konferencji prezydent Duda poinformował, że głównym tematem rozmów była wojna na Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj. „Postawa obu naszych krajów jest absolutnie jednolita” – podkreślił.

„Dziękowałem panu prezydentowi za to, że Macedonia Północna i władze Macedonii od samego początku w zdecydowany sposób są po stronie Ukrainy, wspierają Ukrainę” – mówił Andrzej Duda. „To nie jest tylko i wyłącznie wsparcie politycznie, to nie jest tylko i wyłącznie wsparcie werbalne, ale to także realna pomoc również i militarna, która została przez władze Macedonii Północnej skierowana na Ukrainę po to, by pomóc ukraińskiej armii bronić swojego państwa przez rosyjską inwazją” – wskazał.

Jak dodał, jest wdzięczny prezydentowi Pendarowskiemu za pomoc Ukrainie. „Dokładnie tak samo rozumiemy to zagrożenie, które ze strony rosyjskiej istnieje, to niebezpieczeństwo, które Rosja dzisiaj stwarza dla całej naszej części Europy” – mówił polski prezydent.

Duda poinformował także, że Pendarowski pytał go o kwestie uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, jak wygląda polska polityka wobec Ukrainy i rosyjskiej napaści, a także o możliwy rozwój konfliktu i sytuację na Białorusi w tym kontekście.