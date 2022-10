W II lidze siatkarzy beniaminek A.Z. Iwaniccy Gubin przegrał we własnej hali ze Stoczniowcem Gdańsk 1:3. Pierwszego seta gospodarze przegrali 24:26, choć prowadzili 24:23. W drugim zrewanżowali się rywalom i wygrali do 20, ale w kolejnym ulegli gdańszczanom do 21. Czwarty set do stanu 18:13 był pod dyktando gubinian, ale w końcówce nerwy na wodzy utrzymali goście, którzy wygrali do 23.