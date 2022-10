Pierwszoligowi szczypiorniści UKS-u Trójki Nowa Sól wygrali z Realem Astromalem Leszno 31-28 w meczu grupy B.

Do przerwy to goście z Leszna prowadzili minimalnie, bo 13-12. Dzięki dobrej grze w końcówce meczu zwycięstwo zostało w Nowej Soli i to podopieczni Alana Raczkowiaka zgarnęli komplet punktów po raz trzeci w sezonie.

W drugim dzisiejszym meczu przedstawiciela województwa lubuskiego Zew Świebodzin przegrał u siebie po ciekawym meczu z wiceliderem tabeli Siódemką Legnica 31-32.