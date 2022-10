Drugie zwycięstwo odnieśli w piątym meczu sezonu Ligi Centralnej piłkarze ręczni Budnex Stali Gorzów. Grający we własnej hali gorzowianie pokonali Anilanę Łódź 33:26. Do przerwy było 14:12, druga połowa należała już zdecydowanie do bardziej doświadczonych gospodarzy: