Na terenie Skwierzyny od niedawna funkcjonują dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Jedna z nich znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy skate parku, druga w Parku Jagiełły. – Samoobsługowa stacja, wyposażona jest w niezbędne narzędzia umożliwiające podwieszenie roweru i wykonanie podstawowych napraw – informuje Wojciech Kowalewski, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Stacja zawiera pompkę do opon z szeregiem końcówek umożliwiających napompowanie wielu rodzajów opon i piłek, klucze niezbędne do naprawy każdego roweru oraz uchwyty, dające możliwość zawieszenia rowerów podczas naprawy. Wszystkie narzędzia przymocowane są stalowymi linkami do korpusu stacji naprawczej.