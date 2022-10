Jak poprawnie skonfigurować komputer? Które aplikacje mogą nam pomóc w codziennym życiu? Na co uważać w trakcie internetowych zakupów?

Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy Cyfrowej Akademii Seniora, którą prowadzić będą specjaliści z Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Kierownik placówki, Dariusz Madaj, podkreśla, że co raz więcej osób starszych korzysta z różnego rodzaju urządzeń cyfrowych, lecz nie wszyscy wiedzą, jak to robić we właściwy sposób.

Stąd pomysł na Cyfrową Akademię Seniora, która ma ich nauczyć poruszania się w tym świecie:

Dariusz Madaj zapewnia, że zarówno tematyka zajęć, jak i sposób omawiania poszczególnych problemów dostosowany będzie do potrzeb i możliwości uczestników Cyfrowej Akademii Seniora.

– Każdy z pewnością nauczy się tam czegoś, co przyda mu się w codziennym życiu – dodaje:

Dodajmy, że w pierwszej edycji Cyfrowej Akademii Seniora weźmie udział 22 uczestników. Kolejni chętni mogą się już zapisywać na drugą edycję zajęć – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Planetarium Wenus i na Facebooku.