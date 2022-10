Lubuskie samorządy przygotowują się dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców. Dystrybucja czarnego złota stanowi jednak duże wyzwanie dla gmin, bo jest to zadanie jednostkowe i nowe. W gminie Krzeszyce urzędnicy zastanawiają się czy samorząd będzie mógł podpisać umowę z podmiotem, który prowadzi handel węglem. Określą to przepisy procedowanej właśnie ustawy. – Gdyby tak było, to my chętnie z takiego rozwiązania skorzystamy – mówi Stanisław Peczkajtis, wójt gminy Krzeszyce.

W ocenie samorządowca trudno też ocenić potrzeby węglowe gminy. Do urzędu w Krzeszycach wpłynęło prawie tysiąc tzw. wniosków węglowych ale nie wydaje się, aby na każdy potrzeba maksymalną ilość węgla. Wszystko zostanie wyjaśnione na dzisiejszym spotkaniu wojewody lubuskiego z samorządowcami