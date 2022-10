Spółka CIECH Vitrosilicon, największy dostawca krzemianów sodu w Europie, planuje budowę nowego magazynu w Żarach. Nowoczesny obiekt powstanie w przyszłym roku roku i jest istotnym projektem rozwojowym zakładu. – Zwiększy on powierzchnię magazynową i usprawni procesy logistyczne. To szczególnie ważne po zeszłorocznej inwestycji spółki w nowy piec do wytopu szklistego krzemianu sodu – tłumaczy Żaneta Przybylska z grupy CIECH.

Dodajmy, że po ostatnich inwestycjach moce produkcyjne Vitrisiliconu w Żarach zwiększyły się o 30 procent, więc nowy obiekt magazynowy jest niezbędny.