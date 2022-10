Zielonogórska Budowlanka świętuje w tym roku jubileusz 65-lecia powstania.

Dyrektorka szkoły, Małgorzata Ragiel, przypomina, że wszystko zaczęło się w 1957 roku od dwóch kierunków. Teraz w 29 klasach Budowlanka ma ponad 850 uczniów i sześć różnych kierunków kształcenia.

– Mamy więc co świętować, choć te 65 lat minęło, jak jeden dzień – dodaje Ragiel:

Małgorzaty Ragiel podkreśla, że zielonogórska Budowlanka to szkoła wyjątkowa, która z roku na rok przyciąga coraz więcej uczniów.

Co ciekawe, wielu z nich to dzieci lub wnukowie absolwentów Budowlanki, co – zdaniem dyrektorki – dowodzi o „rodzinnej” atmosferze panującej w tej szkole:

W najbliższą sobotę w zielonogórskiej Budowlance odbędzie się wielki zjazd absolwentów, który będzie jednym z elementów świętowania jubileuszu 65-lecia szkoły.

Jak mówi Mariusz Osiński, nauczyciel języka polskiego i jeden ze współorganizatorów tego wydarzenia, to będzie niezwykłe i wzruszające spotkanie:

Dodajmy, że sobotni zjazd absolwentów zielonogórskiej Budowlanki poprzedzony zostanie mszą w intencji całej społeczności szkolnej. Ta odbędzie się w piątek, o godz. 18.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu.