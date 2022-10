Dla klientów zazwyczaj są niewidoczni, ale to właśnie oni dbają o to żeby goście wiedzieli za co płacą. Kroją z szybkością maszyny i szykują ilości jedzenia jak dla przysłowiowego pułku wojska. Dzisiaj obchodzimy światowy dzień szefa kuchni. Ma on przybliżyć tajniki pracy w gastronomii.

Gastronomia kojarzy się z restauracjami, ale to również szkolne stołówki. W nich ma być szybko, tanio, zdrowo i smacznie.

– To ciężka praca – przyznaje Małgorzata Pietruszyńska szefowa kuchni w Szkole Podstawowej nr I w Świebodzinie.

Praca w restauracji wygląda inaczej. Niecierpliwi klienci mylą ją z barem szybkiej obsługi w którym serwowane są półprodukty do odgrzania.

– Klient by nie chciał dostać na wpół surowego kotleta, ale chciałby go po trzech minutach. Tak się nie da. – Mówi Magdalena Gleszczyńska z jednej ze świebodzińskich restauracji.

Czego życzyć szefom kuchni? Wracających klientów.