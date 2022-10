obiety muszą być bardziej aktywne na lubuskim rynku pracy, a przedsiębiorcy bardziej elastyczni. Tak wynika z analizy wykonanej w naszym regionie. – Na pewno w województwie lubuskim jest zdecydowanie więcej ofert pracy dla mężczyzn niż dla kobiet. Przedsiębiorcy muszą się trochę przeorientować i łaskawszym okiem patrzeć na panie pracujące np. w logistyce czy transporcie – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy.

Co ciekawe, w Lubuskiem, kobiety poszukiwane są do przemysłu ciężkiego, elektrycznego, czy metalurgicznego. Nie brakuje jednak ofert w sektorze spożywczym, rolniczym czy administracyjnym. Eksperci dodają, że lubuski rynek pracy potrzebuje „aktywizacji dwustronnej”. To znaczy, że kobiety muszą być aktywniejsze na rynku pracy.