Już jutro obchodzić będziemy kolejny Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest z czym walczyć, bo według światowej organizacji zdrowia rak piersi jest najczęściej diagnozowanym obecnie nowotworem na świecie i każdego roku wykrywa go się u ok. 12 procent kobiet na świecie.

Jak więc przekonać Lubuszanki do badań mammograficznych? M.in. na ten temat będziemy rozmawiać z Anną Czyż, prezeską zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.