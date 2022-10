Jeden z największych producentów armatury sanitarnej otworzył dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim specjalistyczną pracownię dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska.

To pierwsza taka sala otwarta przez firmę na polskiej uczelni. Jak mówi Piotr Strzałkowski, chodzi o to, aby studenci kierunków inżynierskich mieli dostęp nie tylko do wiedzy teoretycznej, lecz także praktycznej:

Sala znajdująca się na parterze budynku Instytutu Inżynierii Środowiska UZ przy ul. Szafrana wyposażona jest w kilka profesjonalnych stanowisk, przy których można się nauczyć np. instalowania różnych elementów armatury sanitarnej.

Jak mówi Piotr Strzałkowski, z laboratorium będzie mogło skorzystać jednorazowo od 10 do 12 studentów, a prowadzący warsztaty wykładowca będzie mógł też skorzystać z przygotowanego przez firmę scenariusza zajęć:

W podobnym tonie wypowiada się też dyrektorka Instytutu Inżynierii Środowiska, prof. Sylwia Myszograj, która cieszy się z otwarcia specjalistycznej sali patronackiej:

Dodajmy, że w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego studiuje obecnie ok. 100 przyszłych inżynierów. Instytut kształci na dwóch kierunkach – inżynieria środowiska i energetyka, a w planach jest uruchomienie trzeciego, o nazwie inteligentne systemy miejskie.