Strażacy z Broniszowa zbierają pieniądze na remont wozu. Wiekowe auto odmówiło ostatnio posłuszeństwa. To jedyny pojazd na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tymczasem położenie OSP Broniszów sprawia, że do wypadków czy pożarów strażacy – ochotnicy wyjeżdżają bardzo często. Przez awarię są teraz praktycznie uziemieni.

Waldemar Gładysz prezes OSP Broniszów mówi, że jednostka otrzymała jakiś czas temu wóz gaśniczy. – To trzeci pojazd jaki do nas trafił – dodaje. Niestety, doszło do poważnej usterki.

Naprawa wozu gaśniczego to koszt ponad 20 tysięcy złotych. Strażacy gromadzą środki na jego naprawę, zbierając złom na sprzedaż i organizując akcje charytatywne. Krzysztof Pazdyka mówi, że wiele osób zaangażowało się w pomoc, ale kwota przerasta możliwości finansowe mieszkańców wsi i ochotników. – Jesteśmy zdeterminowani, na tym terenie strażacy są bardzo potrzebni – dodaje.

We OSP Broniszów służy 22 strażaków. Część z nich od 40 lat. Grzegorz Owczarz jest jednocześnie ratownikiem i mechanikiem w straży. – Czujemy się potrzebni i pomagamy sobie nawzajem – mówi ratownik.

Strażacy wyremontowali w wolnym czasie swoją siedzibę. Przy remoncie pomagają im także mieszkańcy. – Przychodzimy do straży, bo czujemy w tym nasze powołanie – podkreśla Krzysztof Pazdyka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszowie powstała w 1946 roku. Wóz, który jest na stanie jednostki ma ponad 30 lat. Jego naprawa kosztować będzie ponad 20 tysięcy.

Link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/vtxrak?fbclid=IwAR2fBzqVhO4NsmptadJbq_Kz77OVcXnQSWUnk6NUeSPiZMiw7SjFTan-m-Q