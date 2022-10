Po wielu latach wróciła sprawa odbudowy mostu przez Nysą Łużycką, który do 1945 roku łączył Forst z jego prawobrzeżną dzielnicą, czyli dzisiejszymi Zasiekami. Pomysły takie odżyły po 1989 roku, ale zablokowali je niemieccy przedsiębiorcy, obawiający się ewentualnej konkurencji polskiego bazaru. Ten powstał, wraz z nowym przejściem granicznym, ale kilka kilometrów dalej, koło Janiszowic. – Pomysł odbudowania Lange Brücke znów się pojawił i my jesteśmy na tak, ale do uzgodnienia jest wiele kwestii – mówi Józef Radzion, starosta żarski.

Pojawiły się koncepcje odbudowy mostu w formie kładki pieszo rowerowej, choć są głosy, aby most miał charakter przeprawy dostępnej także dla samochodów. Do rozstrzygnięcia jest też kwestia, czy most odbudować w kształcie przedwojennym, czy nadać mu współczesny charakter.