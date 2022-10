Glenn Cosey nie zagra już w barwach Enei Zastalu BC Zielona Góra. Klub poinformował na swojej stronie internetowej o rozwiązaniu umowy z Amerykańskim rozgrywającym.

Przypomnijmy, że 30-latek kilka dni temu wyjechał do swojego rodzinnego kraju, po tym jak zmarł jego ojczym. Już wtedy trener Zastalu Oliver Vidin zapowiadał, że nie wie, kiedy zawodnik wróci do Polski i czy w ogóle to nastąpi. Szkoleniowiec mówił także, że klub szuka nowego rozgrywającego.

Cosey rozegrał w barwach Zastalu zaledwie dwa mecze.

Karol Wasiek z WP Sportowe Fakty oraz portal eurobasket.com podają, że nowym graczem zielonogórskiej drużyny ma zostać Bryce Alford. To 27-letni biały Amerykanin, który ostatnio grał w NBA G-Leauge w zespole Windy City Bulls. Mierzy 191 cm wzrostu i może grać na pozycji 1 oraz 2.