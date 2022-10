Skwierzyna przygotowana do dystrybucji węgla. Taką deklarację złożył w Radiu Zachód burmistrz miasta. W ubiegłym tygodniu premier zadeklarował, że rząd zaoferuje samorządom dopłaty, które zrekompensują kosztu dystrybucji węgla.

Lesław Hołownia mówi, że odbędzie się to za pośrednictwem spółki komunalnej. Pomoc zaoferowali też lokalni przedsiębiorcy.

Samorządy powinny wspierać swoich mieszkańców – to słowa posła Jacka Kurzępy. W ten sposób komentuje zapowiedzi części samorządowców, którzy otwarcie deklarują, że nie przystąpią do rządowego programu dopłat do dystrybucji węgla. Program zakłada wsparcie transportu i dystrybucji węgla. Miałby on być dostępny tam, gdzie potrzeby są największe.

Gość Radia Zachód mówi, że to konkretne pieniądze dla lubuskich gmin i powiatów.

Program krytykuje m.in. marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Zdaniem posła Kurzępy to nieodpowiedzialne zachowanie.