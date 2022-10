Polskie siatkarki pokonały w sobotę w Łodzi Niemki 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10) w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Wygraną drużyna Stefano Lavariniego przypieczętowała awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się we wtorek w Gliwicach z broniącą tytułu Serbią.

To pierwszy awans Polek do czołowej ósemki mundialu od 1962 roku, kiedy wywalczyły brązowy medal.

Konfrontacja Polek z Niemkami zakończyła rywalizację w grupie F, z której awans do ćwierćfinału wywalczyły cztery najlepsze drużyny. Polki z bilansem sześciu wygranych i trzech porażek zajęły czwarte miejsce. W ćwierćfinale zagrają we wtorek w Gliwicach z broniącą tytułu Serbią. W rozegranym we wtorek w Łodzi grupowym meczu z tym rywalem podopieczne Lavariniego przegrały 0:3.