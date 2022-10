Drugiej porażki w rozgrywkach II ligi doznali koszykarze gorzowskiego EIG CEZIB Kangoo Basket. Dzisiaj gorzowski zespół przegrał z Team-Plast KK Oleśnica 50:77.

Pierwsza kwarta, wygrana przez gospodarzy jednym punktem, nie zwiastowała porażki. Niestety, w drugiej goście zastosowali obronę strefową, która okazała się skuteczną bronią i na długą przerwę zespoły schodziły przy 18 punktowym prowadzeniu drużyny z Oleśnicy. W trzeciej kwarcie gospodarze niwelowali straty, ale w ostatniej mieli bardzo duże problemy z trafianiem do kosza przyjezdnych.

Gramy prawie tym samym składem co w III lidze i płacimy za to frycowe – mówił po meczu grający prezes klubu Marek Mańkowski.

EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wlkp. – Team-Plast KK Oleśnica 50″77 (18:17, 11:30, 15:12, 6:18)

M. Jercha 0, M. Mańkowski 4, K. Jelski 10, A. Chodkiewicz 10, N. Grzegorczyk 8, T. Cieślak 2, G. Kaczmarek 3, P. Wróbel 3, B. Dreczkowski 9, D. Kowacki 0, T. Sobania 0, M. Jachimowski 1.