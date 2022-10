Zdaniem psycholog Iwony Michniewicz w psychologii mamy do czynienia z kryzysem wartości; ludzie rozwiązują problemy w sposób przemocowy.

– powiedziała.

„Patrząc na to, co dzieje się w moim gabinecie i na to, jak zmienia się rozumienie relacji międzyludzkich, odnoszę wrażenie, że bardzo wiele szkód zadziało się na linii człowiek-człowiek, czyli na słuchaniu i rozumieniu tego, co myślą inni”