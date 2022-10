Ponad 100 mosiężnych płytek, które ozdabiały nowy murek przy ul. Strzeleckiej padło łupem złodziei. Wracali po nie kilkakrotnie. Są już w rękach policji.

To trzech mężczyzn w wieku 32, 21 i 20 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży 109 mosiężnych płytek dekoracyjnych na szkodę gorzowskiego Urzędu Miasta. Grozi im do 5 lat więzienia. Co ciekawe, magistrat o przestępstwie dowiedział się od policjantów. Koszt odtworzenia płytek wyniesie ponad 40 tysięcy złotych.