Uzbrojony w pistolet mężczyzna otworzył ogień w przedszkolu, w północno-wschodniej części Tajlandii. Lokalna policja podała, że zginęły 34 osoby, zarówno dzieci jak i dorośli. Napastnik popełnił samobójstwo.

Napastnikiem okazał się były policjant, zwolniony ze służby ze względu na narkotyki. Jak podała lokalna policja, mężczyzna wszedł do przedszkola, gdzie znajdowało się około 30 dzieci, około południa. Zastrzelił opiekunki, w tym jedną w zaawansowanej ciąży. Pośród ofiar śmiertelnych jest 22 dzieci.

🇹🇭 THAI NEWS REPORTS: Police are urgently seeking this man allegedly responsible for a mass shooting in Nong Bua Lamphu. He was last seen driving a white Toyota pick-up truck with Bangkok plates 6กธ-6499. He is considered armed and very dangerous. #กราดยิงหนองบัวลําภู #Thailand pic.twitter.com/xb9mcxc8jL

— Thai News Reports (@ThaiNewsReports) October 6, 2022