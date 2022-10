Wiele osób przez cały rok mieszka na działkach Polskiego Związku Działkowców. Zabrania na to jednak Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych. – Zarządy ogrodów mają wtedy prawo do odebrania prawa do dzierżawy działki – powiedział Rafał Hawryluk, dyrektor Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

Na terenie województwa lubuskiego jest około 30 tysięcy działek ogrodowych.