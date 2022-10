Jak będzie wyglądać formacja młodzieżowa żużlowego Falubazu Zielona Góra w sezonie 2023? Na razie w tej kwestii są pewne znaki zapytania.

Pod koniec sezonu 2022 parę juniorów Falubazu tworzyli Maksym Borowiak oraz Antoni Mencel, czyli zawodnicy wypożyczeni w trakcie trwania rozgrywek z ekstraligowej Unii Leszno. Teraz obaj wrócili do macierzystego klubu. Natomiast 17-letni Borowiak zrobił na tyle dobrze wrażenie, że wielu zielonogórskich kibiców zastanawia się, czy może on znów trafić do Falubazu w sezonie 2023. Zapytaliśmy o to samego Maksyma Borowiaka:

Pozyskanie wspomnianej dwójki z Leszna wymusiła także kontuzja Dawida Rempały. Przypomnijmy, że 20-latek w lipcu tego roku złamał udo i dopiero niedawno wrócił do treningów na torze. Rempała ma ważny kontrakt z Falubazem na sezon 2023, ale czy na pewno zobaczymy go w kolejnym roku w zielonogórskim zespole?

Dodajmy, że Falubaz ma jeszcze Fabiana Ragusa, który w tym roku nie zachwycał formą oraz grupkę kilku młodych, dopiero zaczynających przygodę z żużlem zawodników.