Dokumenty „1939 Oblężenie Warszawy” i ukraiński „Plai” a także amerykańsko-brytyjska produkcja fabularna „Mauretańczyk” to najlepsze filmy XIV Międzynarodowego Festiwalu NNW w Gdyni. Zwycięzcą w kategorii reportaż radiowy została audycja „Obraza obrazu” Mariusza Kamińskiego z Radia Lublin. Najlepszym wideoklipem festiwalu został utwór „Dużo małych cudów” Kuby Knapa.

Werdykt ogłoszono podczas gali finałowej Festiwalu NNW w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Członek jury konkursowego, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski zaznaczył, że jurorzy docenili nietypowy sposób ukazania wojny:

Paweł Ukielski dodał, że zdaniem jury „Plai” to produkcja najpełniejsza w każdym aspekcie filmowego rzemiosła:

Najlepszy reportaż XIV Festiwalu NNW to „Obraza obrazu” Mariusza Kamińskiego. Dziennikarz Radia Lublin ukazuje historię przybycia do stolicy Lubelszczyzny kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Władze komunistyczne przy pomocy MO i SB przeprowadziły szereg działań pod kryptonimem „Bystrzyca ‘66” deprecjonujących peregrynację obrazu. Na trasie z Wojciechowa do Bełżyc, Służba Bezpieczeństwa „aresztowała” obraz, a dwa dni później w święto Bożego Ciała, również studentów, którzy pojawili się na miejscu uprowadzenia obrazu.

Jurorzy zdecydowali również o przyznaniu trzech wyróżnień – otrzymały je „Bilet z rowerem” Ewy Szkurłat z Radia Kraków, „Tola” Joanny Sikory z Polskiego Radia Białystok oraz „Wirtuoz” Jakuba Tarki ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.