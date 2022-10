Astra Nowa Sól zasłużenie wygrała 3-0 z Chrobrym Głogów w siatkarskiej pierwszej lidze. Nowosolanie pierwsze dwie partie wygrali do 17 i 15. Problemy były tylko w secie trzecim, w którym jednak także okazali się lepsi wygrywając do 23. Tym samym zgarnęli drugie zwycięstwo w trzecim meczu.

Astra świetnie grała w zagrywce i to był kluczowy element, który pozwolił odrzucić rywali od siatki i kontrolować mecz. Set pierwszy bez historii wygrany 25-17. W drugiej części do stanu 6-6 spotkanie było wyrównane, ale wówczas nastąpiła poprawa serwisów nowosolan i ponowny „odjazd”. Gospodarze ponownie byli lepsi w tej partii wygrywając do 15.

Problemy zaczęły się w secie numer trzy. Astra grała z większym luzem, a co za tym idzie ość szybko zaczęli punktować goście, których prowadzenie przez długi czas oscylowało wokół dwóch-trzech „oczek”. Trener nowosolan Norbert Śron zaczął rotować składem, aż w końcu ponownie to zagrywka i świetne przyjęcie stały się atutami gospodarzy. Po nerwowej końcówce wygrali oni z dobrze sobie znanym Chrobrym Głogów 25-23 i w całym meczu 3-0.

MVP spotkania został przyjmujący Astry Tomasz Pizuński:

O powodach porażki mówi środkowy Chrobrego Maciej Polański: