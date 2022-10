AZS UZ przegrał z Siódemką Miedzią Legnica 25:29 w meczu na szczycie grupy B I ligi piłkarzy ręcznych. Początek spotkania należał do gości, którzy po 10 minutach wygrywali 5:2. Akademicy wzięli się do odrabiania strat i w 17 minucie po bramce Adama Stępnia prowadzili 7:6. W 24 minucie Paulo Grozdek – zdobywca 5 bramek dla legiczan ujrzał czerwoną kartkę i pierwsza połowa spotkania zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 14:12. Po zmianie stron niespodziewanie legniczanie odskoczyli akademikom. W 41 minucie Siódemka Miedź prowadziła 20:17, ale gospodarze nie składali broni. W 52 minucie po rzucie Macieja Należytego AZS doprowadził do remisu 23:23. Potem jednak do głosu doszli goście, którzy zdobyli aż sześć bramek, a ekipa zielonogórska odpowiedziała tylko skutecznymi rzutami Stępnia i Alana Młynkowiaka.