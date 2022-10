Most przez Noteć w Santoku będzie rozebrany. Taka jest decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, bo przeprawa znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 i to ZDW odpowiada za stan drogi i mostu. Instytucja uznała, że jest on w stanie, który nie zapewnia bezpiecznej komunikacji i taniej będzie go wybudować od nowa, niż remontować. – Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że przed rozebraniem mostu powstanie przeprawa tymczasowa, a do tej pory na moście będzie ruch wahadłowy i zakaz wjazdu ciężkich pojazdów – informuje Agnieszka Wiśniewska z urzędu gminy w Santoku.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowy most w Santoku mógłby zostać wybudowany do końca 2026 roku.