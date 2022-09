Do 30 września organy prowadzące szkoły muszą podać do Systemu Informacji Oświatowej informacje o naborze uczniów do placówek. Tym samym zamyka się czas rekrutacji i organizacji nowego roku szkolnego.

– Tegoroczny nabór do szkół średnich, które prowadzimy, jest bardzo udany – przyznaje Ryszard Zakrzewski, wicestarosta krośnieński:

Taka sytuacja sprawiła, że w szkołach są klasy jednolite kierunkowo. Dotychczas, z racji niepełnego naboru, klasy dwóch kierunków łączono w jedną.