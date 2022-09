Stefan Petriuk został Honorowym Obywatelem gminy Kolsko. Tytuł ten nadali mu miejscowi radni. To były mieszkaniec tego terenu, który po wojnie wyjechał do Niemiec. – To człowiek, który nas często odwiedza i wydał na temat gminy Kolsko dwie publikacje – powiedział Paweł Zapeński, przewodniczący Rady Gminy Kolsko.

Stefan Petriuk był nadanym tytułem zaskoczony.

Stefan Petriuk, od wielu lat mieszka w Niemczech.