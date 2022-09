Lubrzańska Karta Seniora od trzech lat wspiera seniorów z terenu Gminy Lubrza. Jest to rozwiązanie, które upoważnia do korzystania ze zniżek we wskazanych sklepach, a także u optyka i wielu innych miejscach.

Jak mówi kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy, każda osoba, która ukończyła 60 rok życia może skorzystać z programu i ubiegać się o taki dokument:

Wójt Gminy Lubrza, Ryszard Skonieczek, mówi, że nie są to jedyne działania realizowane na rzecz seniorów. Jak dodaje, w Gminnym Ośrodku Kultury systematycznie odbywają się wydarzenia aktywizujące seniorów z okolicznych miejscowości:

Dodajmy, że od 2019 roku Gmina Lubrza wydała ponad 250 takich kart.