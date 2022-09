W samo południe z plaży nad jeziorem Lubiąż wystartuje III Nietuzinkowy Cross Lubniewicki. To wydarzenie organizowane przez urząd miasta, w celu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. – Bieganie to jedna z najprostszych form ruchu, a bieganie w terenie tak szczególnym, jakim są okolice Lubniewice, to przyjemność i przygoda – zachęca Radosław Sosnowski, burmistrz Lubniewic.

W III Nietuzinkowym Crossie Lubniewickim wystartuje w sumie ponad 100 osób. Bieg odbędzie się w kilku kategoriach wiekowych.