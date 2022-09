Powiat krośnieński i partnerski, niemiecki powiat Spree-Neisse dużą wagę przywiązują do realizacji wspólnych projektów. Najczęściej są to projekty inwestycyjne. Właśnie z tego powodu samorządy obu powiatów postanowiły zrealizować projekt kulturalny i adresowany do młodzieży. – Zaprosiliśmy uzdolnioną plastycznie młodzież z obu stron do szkicowania pejzażu odrzańskiego z okolic Połęcka – informuje Zdzisław Zakrzewski, wicestarosta krośnieński.

Spotkanie młodych plastyków z obu powiatów zaplanowano na połowę października.