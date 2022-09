Kargowa to miasto o bogatych tradycjach winiarskich. Przypomnieć ma o tym Polsko-Niemiecki Dzień Winiarza. Jego organizatorzy zapraszają wytwórców win, nalewek, cydrów i miodów domowej roboty do zgłaszania swoich wyrobów do konkursu. – Projekt ma charakter spotkania, jest skierowany do miłośników winiarstwa z Cottbus i Kargowej, a ma skutkować odrodzeniem się tradycji winiarskich na terenie gminy – informuje Tomasz Furtak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Polsko-Niemiecki Dzień Winiarza to także otwarte prezentacje wyrobów winiarskich i kultury winiarskiej, biesiada winiarska przy muzyce, warsztaty winiarskie dla uczestników z Polski i Niemiec, degustacje, pokazy, zwiedzanie miejsc po dawnych winnicach czy wycieczka galarami po Odrze. Organizatorzy zapraszają do Kargowej 5 i 6 października.