Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do udziału w bezpłatnych badaniach i rozmowy ze specjalistami. Przychodząc do siedziby funduszu można wykonać m.in badania w kiosku profilaktycznym, doradca żywieniowy pomoże dobrać dietę do wieku, przebytych chorób czy naszych preferencji. Od tego miesiąca wracają także środy z profilaktyką. To cykliczne spotkania m.in specjalistami w dziedzinie onkologii, dermatologii czy zasad zdrowego odżywiania.