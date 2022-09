Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad otrzymał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego do parametrów autostrady, dawnego odcinka DK18, między węzłami Żary Zachód i Iłowa. – Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy sukcesywnie likwidować utrudnienia i udostępniać drogę kierowcom w pełnym przekroju – informuje Marek Pilaczyński z GDDKiA w Zielonej Górze.

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 kilometrów: od granicy państwa w Olszynie do Żar, od Iłowej do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, oraz do Golnic na Dolnym Śląsku. Wszystkie mają zostać ukończone jesienią przyszłego roku.