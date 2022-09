„Polacy są wspaniali ; wszyscy Polacy” – tak papież Franciszek zareagował w samolocie lecącym do Kazachstanu we wtorek na podziękowania za słowa wdzięczności, jakie kieruje do Polaków za wszystko, co robią dla Ukraińców.

W ten sposób papież odpowiedział wysłanniczce PAP, gdy podziękowała za jego wypowiedzi, gdy mówi z podziwem o postawie Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców i pomocy, jaką niosą uchodźcom.

Franciszek pytany o to, czy spotka się w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, który też tam będzie, odparł, że nie ma wiadomości na ten temat. Wyznał, że chciałby pojechać do Chin.