Moje Bermudy Stal Gorzów pokonała w pierwszym spotkaniu finału PGE Ekstraligi 51-39 i jest bliżej tytułu Drużynowego Mistrza Polski! Końcówka spotkania należała do naszego zespołu i dzięki temu jedziemy do Lublina z sporą zaliczką punktową. Najskuteczniejszym zawodnikiem Stali Gorzów był jak zwykle Bartosz Zmarzlik. Kapitan gorzowskiego zespołu, dla którego to był ostatni występ w barwach Stali na gorzowskim torze wywalczył 16 punktów.

Na wysokości zadania stanął również Szymon Woźniak, zdobywca 11 punktów

Rewanż w Lublinie za dwa tygodnie, a relacja na naszej antenie.