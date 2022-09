Na poniedziałek, na godzinę 20:00, został przeniesiony I mecz finału eWinner 1.ligi pomiędzy Wilkami Krosno i Falubazem Zielona Góra.

Dziś 2 godziny przed meczem w Krośnie zaczął padać rzęsisty deszcz, który doprowadził do przełożenia spotkania. W nocy bowiem też padało, krośnianie musieli ubijać mokry tor i byli blisko skończenia prac na torze i przygotowania go do meczu, ale prace zatrzymały kolejne opady.

Po decyzji o przełożeniu meczu jury, telewizja Canal+ oraz oba zespoły zamknęły się w biurze zawodów i tam naradzały się – na kiedy przełożyć mecz.

Słychać było o poniedziałku i piątku – skończyło się na tym pierwszym rozwiązaniu.

Menedżer Falubaz – Tomasz Szymankiewicz:

Trener Wilków – Ireneusz Kwieciński: